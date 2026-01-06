Juventus, Miretti: "Oggi Spalletti mi ha chiesto di giocare tra le linee. Spero sia Yildiz a farmi l'assist"
Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha parlato prima della gara con il Sassuolo ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "C'è da dire che prima ho avuto due infortuni che hanno rallentato. Con il mister mi trovo bene e sono contento del ruolo che mi sta dando".
Cosa ti ha chiesto oggi il mister?
"Oggi mi ha chiesto di giocare tra le linee, sono a sua disposizione. Quando gioco a centrocampo mi trovo bene. Spero che stasera sia Yildiz a farmi l'assist".
