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Genoa, sospiro di sollievo per Wiafe: nessuna lesione. Il centrocampista sarà valutato

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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 07:23Serie A
27.10.2026 07:23Serie A
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Il centrocampista si era fermato nella sfida vinta contro il Venezia di domenica scorsa. Da valutare la situazione in vista di domani sera
FotoTUTTOmercatoWEB

Un sospiro di sollievo per Samuel Wiafe. Il centrocampista del Genoa si era fermato nell'ultima sfida di campionato che la squadra di Daniele De Rossi ha vinto contro il Venezia. Dopo una partita giocata con il solito piglio, con personalità e con determinazione, il giovane classe 2008 arrivato a Genova nell'ultima sessione di calciomercato, ha accusato un dolore muscolare che ha costretto il suo allenatore al cambio nella seconda frazione di gara per un risentimento all'adduttore destro. Al suo posto è entrato in campo Alexsandro Amorim.

Le parole di De Rossi

Nella pancia del "Ferraris", lo stesso De Rossi, alla domanda proprio sul giocatore dell'Under 19 azzurra, aveva espresso perplessità sulla situazione: "Ha avuto un risentimento all'adduttore, ma questo vuol dire tutto e vuol dire niente. Pensavo fossero crampi, ma penso che qualcosina abbia sentito. Ora però è presto per fare una diagnosi. Penso che con la Juventus non ci sarà".

Nessuna lesione

Nella giornata di ieri, alla ripresa dei lavori per il turno infrasettimanale contro la Juventus di Luciano Spalletti, sono stati effettuati gli esami strumentali del caso che non hanno riportato lesione. Se verrà convocato o meno lo sapremo in queste ore ma va comunque sottolineato come gli impegni ravvicinati di questa settimana (domenica ci sarà la sfida in quel di Lecce) possano indurre alla prudenza.

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