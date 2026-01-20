Juventus, senti Bremer: "Voglio vincere e scrivere il mio nome nella storia di questo club"

"Un sogno con la Juventus? Vincere e scrivere il mio nome nella storia del club". Ha le idee chiare Glason Bramer, che quest'oggi si è raccontato ai microfoni del Corriere della Sera, tra il presente in bianconero, il rapporto con Luciano Spalletti, la rottura del crociato e tanto altro. Queste le sue parole sul tecnico toscano: "Mi piace molto, perché abbiamo spesso il pallone noi e allora faccio meno fatica. Ogni tanto mi dico: “Cavolo, così non sento neppure il peso dell’infortunio”".

E' stata deprimente la sconfitta contro il Cagliari?

"Se non vinci ti arrabbi sempre, e magari dobbiamo essere più bravi sui cross, anche noi a saltare. Ma pensi anche che un certo lavoro è stato fatto e che, se giochi così, in futuro girerà bene. Paura di finire fuori dalle prime 4? Non posso immaginare la Juve senza Champions".

Il bel gioco esiste?

"Certo, anche se poi devi vincere. Però, se giochi bene solitamente funziona: negli ultimi anni, parlo in generale, hanno vinto le squadre che dominano il gioco".

Domani c'è il Benfica di Mourinho…

"È un allenatore che ha vinto tantissimo: le sue squadre sono intelligenti e rognose. Sarà dura"