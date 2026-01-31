Juventus superata dal Milan nella caccia alla punta. La Stampa scrive: "Beffa Mateta"

Alla fine Mateta arriverà sì in Italia, ma non alla Juventus. Dopo averlo trattato a lungo, i bianconeri si sono fatti beffare dal Milan, pronti a chiudere per l'acquisto del grancese o già adesso o al massimo per giugno. La dirigenza della Vecchia Signora, dunque, adesso insisterà per Kolo Muani ma è in programma un nuovo incontro con gli agenti di Zirkzee.

Ieri ci sono stati anche i sorteggi di Champions e dopo circa 13 anni la Juventus è pronta a tornare a Istanbul. Si è tenuto infatti nella giornata di ieri il sorteggio dei playoff di Champions League e alla formazione bianconera l’urna di Nyon ha riservato come accoppiamento il Galatasaray. Tante le storie che si intrecceranno in questa sfida, a partire appunto dalla famosa trasferta ad Istanbul che alla squadra allora allenata da Antonio Conte costò l’approdo agli Ottavi di Champions. Interessante poi sarà in confronto tra Luciano Spalletti e Victor Osimhen, dopo aver condiviso la vittoria dello scudetto a Napoli, e con Mauro Icardi, che proprio il tecnico di Certaldo privò della fascia ai tempi dell’Inter.

Spazio anche al Torino e ai suoi acquisti, in particolare alla doppia ufficialità arrivata nella giornata di ieri. I granata si sono infatti separati dopo pochi mesi da Kristjan Asllani, andato in prestito al Besiktas, e hanno accolto come nuovo centrocampista l’ex Cagliari Matteo Prati. Adesso i granata puntano Kulenovic in attacco e la coppia Marianucci-Japperd dietro.