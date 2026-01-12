Juventus, Spalletti: "La classifica conta relativamente, ecco perché ho scelto Kelly"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Cremonese: "Ci sono sempre dei momenti che segnano un po' il passo, quella di Bologna è stata una bella vittoria arrivata giocando a viso aperto contro una squadra che ha già la sua mentalità dentro questo calcio moderno. Per noi è stata una iniezione di fiducia importante. La nostra storia ci rappresenta, anche stasera abbiamo tutto lo stadio pieno. E' la bicicletta che sognavamo e adesso c'è da pedalare perché il livello si è alzato"

Quanto guarda la classifica?

"Conta relativamente, perché tutte quelle che stanno davanti hanno tutte una partita in meno. Noi dobbiamo fare la nostra corsa come stiamo facendo, proprio perché giochiamo a questo livello e abbiamo questa maglia dobbiamo spingere, essere ambiziosi, avere l'obbligo di far vedere ai nostri tifosi che vogliamo stare con le più forti".

Kelly davanti a Koopmeiners?

"Non è questo il modo di rapportarsi, dentro lo spogliatoio devo far vedere che ho 18 titolari. Ormai si fanno delle scelte di far giocare calciatori dopo per avere scelte che possono farti cambiare la partita. Koopmeiners ha delle qualità, Kelly ne ha altre: in questa partita abbiamo un giocatore sveglissimo che attacca la profondità, ho bisogno di una velocità per scappare verso la porta perché la squadra di Nicola usa benissimo questa ripartenza e Vardy è quello che attacca benissimo la linea difensiva".