Juventus, Spalletti vuole un regista e una punta: tutti i nomi sul taccuino di Ottolini

L’inizio del nuovo anno non ha sciolto i nodi offensivi della Juventus, anzi li ha resi ancora più evidenti. I numeri raccontano una difficoltà cronica nel trovare il gol e l’impressione è che il reparto avanzato, così com’è, fatichi a sostenere le ambizioni bianconere. Luciano Spalletti continua a lavorare sulla coppia Jonathan David–Lois Openda, ma i risultati tardano ad arrivare e il tempo stringe, soprattutto con Dusan Vlahovic fuori causa ancora per settimane e con il rinnovo rimandato a fine stagione.

La linea della società resta improntata alla cautela, ma gennaio senza correttivi sarebbe un rischio. Spalletti ha ribadito la necessità di intervenire: non solo un regista, con Pierre-Emile Hojbjerg prima scelta e Guido Rodriguez possibile occasione in prestito dal West Ham. Ma anche una punta capace di dare riferimenti a Kenan Yildiz e compagni. La Stampa oggi in edicola fa il punto della situazione.

Sul taccuino del ds Marco Ottolini restano diverse piste. Giacomo Raspadori è vicino alla Roma, ma l’intreccio con l’Atletico Madrid lascia ancora margini. Con i Colchoneros si dialoga anche per Alexander Sorloth, mentre prende quota l’idea Artem Dovbyk, oggi ai margini nella Roma di Gian Piero Gasperini. Tra suggestioni e opportunità, restano sullo sfondo Federico Chiesa, legato al Liverpool, e l’ipotesi di uno scambio col Benfica per Andreas Schjelderup.