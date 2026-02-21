TMW Juventus, striscione in curva per il piccolo Domenico: "Il tuo cuore batte con noi"

La notizia della morte del piccolo Domenico, bambino di due anni e mezzo al quale era stato trapiantato un cuore rovinato durante il trasporto fino a Napoli perché "conservato con ghiaccio secco, a temperature incompatibili con la corretta preservazione, invece che con ghiaccio tradizionale", è arrivata nelle scorse ore, per un lutto molto triste e particolare che fa anche tanta rabbia, viste i clamorosi errori che hanno impedito un trapianto secondo le regole.

Poco prima dell'inizio della partita tra Juventus e Como il popolo bianconero, in curva, ha esposto uno striscione di vicinanza alla famiglia, con la scritta: "Domenico, il tuo cuore batte con noi".

Un piccolo gesto che non allevierà il dolore di una famiglia distrutta dopo la morte di un bambino così piccolo, ma che fa comunque sentire tutta la vicinanza della tifoseria bianconera in un momento drammatico come questo.