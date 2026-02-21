Live TMW Juventus, Thuram: "Siamo arrabbiati. Dobbiamo ripartire lavorando"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Khephren Thuram ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Como. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore in diretta.

Un commento sulla partita...

"Dopo questa partita siamo molto arrabbiati, perchè era una grande partita da giocare e abbiamo perso. Mercoledì sarà totalmente differente e dobbiamo subito pensare alla prossima. Dobbiamo giocare bene e vincere".

Si è spento qualcosa dopo Istanbul?

"Non si è spento nulla e non dobbiamo buttare via tutto. È vero che abbiamo perso le ultime due partite, ma noi abbiamo fiducia e dobbiamo continuare a lavorare".

Sui fischi dei tifosi?

"Ripartiamo lavorando e cercando di migliorare dove abbiamo sbagliato. Noi dobbiamo lavorare per crescere come singoli e come squadra".

Vi aspettavate questo Como?

"Noi sapevamo che sono una squadra che giocano molto bene a calcio. Loro sono una grande squadra con un allenatore che prepara bene le partite".