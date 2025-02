Juventus, Veiga: "Giochiamo sempre per vincere, daremo il massimo per passare il turno"

Il difensore della Juventus Renato Veiga ha parato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il PSV Eindhoven valido per il ritorno dei playoff di Champions League.

"È una partita importante, daremo il massimo per passare il turno ed è quello che faremo. Un pareggio sarebbe un buon risultato? Noi giochiamo sempre per vincere, questo non cambia".

Ti sei ambientato velocemente?

"Cerco sempre di dare il meglio per la squadra e spero di riuscirci anche oggi."

Le formazioni ufficiali

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior, Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.

A disposizione: Drommel, Schiks, Karsdorp, Malacia, Obispo, Bakayoko, Til, Drouiech, Babadi, Land, Uneken, Nagalo.

Allenatore: Peter Bosz.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Gonzalez; Kolo Muani.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Vlahovic, Yildiz, Thuram, Cambiaso, Savona, Rouhi, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.