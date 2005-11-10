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Kairat, Jukkola: "Dobbiamo essere concentrati. Firmerei per il pareggio"Live TMW
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Filippo Davide Di Santo
Filippo Davide Di Santo
Oggi alle 17:27Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
04.11.2026 17:27Serie A
Le parole in conferenza stampa del giocatore del Kairat Almaty in vista della gara di Conference League contro l'Atalanta a Bergamo
TUTTOmercatoWEB
16:40 – Domani si giocherà Atalanta-Kairat Almaty di Conference League. Jukkola presenta così la gara di giovedì sera. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 17:00
17:04 - Comincia la conferenza stampa
Introduce il giocatore
"Domani sarà una grande partita. Siamo felici di questa esperienza, ci accontenteremo anche di un punto".
Quali cambi ci sono stati dal punto di vista della squadra?
"Dopo il cambio d'allenatore sono cambiate molte cose: c'è un gioco diverso soprattutto sul pressing dove dobbiamo essere reattivi. Noi dobbiamo essere sempre all'interno del gioco".
17:27 - Termina la conferenza stampa
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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