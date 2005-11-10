Atalanta, Elmas: "Il ritiro ci farà bene. Capisco i tifosi, ma devono avere pazienza"

Elijf Elmas, centrocampista offensivo dell'Atalanta, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita di Conference League contro i kazaki del Kairat Almaty nel ritiro della Dea: "Dopo l'ultima partita siamo in ritiro e ci farà sicuramente bene. Abbiamo parlato, tutti insieme, e sappiamo che dobbiamo mettere tutto a posto. Se perdi tempo, dopo è ancora più difficile. Da domani dobbiamo reagire come squadra, abbiamo tutte le qualità e giocatori forti, così come il mister: sappiamo che siamo in difficoltà, domani dobbiamo uscirne e far vedere ai tifosi che abbiamo voglia e diamo il massimo per vincere le partite".

Cosa non ha funzionato fino a qui?

"Un po' la squadra è fragile e in difficoltà, abbiamo anche dieci giocatori importanti per noi che sono fuori. Questo comunque è un altro discorso: sappiamo che non è facile per un nuovo allenatore cambiare dopo quasi dieci anni e fare tutto bene subito. Dobbiamo tutti avere pazienza, soprattutto i tifosi: capisco che vogliano vederci vincere, ma dopo dieci anni che giochi in un certo modo tutti dobbiamo adeguarci al nuovo sistema e non è facile. Dobbiamo però fare qualcosa, perché se lo meritano".

Che partita dovrete fare domani?

"Conosco bene il Kairat, qualche volta ho giocato in Kazakistan e dico che non è una squadra facile da sfidare. Nessuna squadra oggi è facile da battere, dobbiamo dare il massimo dal primo minuto senza pensare che ci sia qualcosa di facile. Questa partita ci farebbe fare un passo avanti in Europa, per questo dobbiamo cercare di vincere".