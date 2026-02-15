Polemiche per il rosso a Kalulu, il titolo in prima pagina de La Stampa: "La Juve vede rosso"
"La Juve vede rosso". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Stampa. L'Inter supera 3-2 la Juventus nel derby d'Italia. Decisivo un gol realizzato nel recupero da Zielinski ma tiene banco il cartellino rosso sventolato da La Penna a Kalulu che ha lasciato in dieci uomini i bianconeri di Luciano Spalletti per la parte finale del primo tempo e per tutta la ripresa.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
