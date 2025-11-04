Koopmeiners e il suo ruolo: "Non posso giocare spalle alla porta, l'ho detto anche alla società"

Il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro lo Sporting Lisbona chiuso sull'1-1 e valido per la League Phase di Champions.

Quanta è la delusione e quanta la gioia per la reazione?

"Nei primi 15 minuti non abbiamo trovato il modo perfetto in difesa per pressare, poi abbiamo fatto bene. Mi dispiace che non abbiamo fatto un altro gol, stasera dovevamo vincere".

Cosa ti chiede Spalletti?

"In questa posizione mi sento molto bene, non sono un attaccante che può giocare spalle alla porta come ho giocato nelle altre partite e l'ho detto anche alla società. Mi sento molto meglio in questo ruolo, l'ho fatto anche in Olanda: voglio spingere con la palla".

Con Spalletti come è cambiata la vita nello spogliatoio?

"C'è un modo diverso di giocare. Dobbiamo prenderci le responsabilità anche noi giocatori, non deve essere solo l'allenatore a dirci quello che dobbiamo fare. Una sensazione molto buona, lo spirito è positivo. Anche in questa partita, molta energia in difesa di Yildiz e Conceicao e questo nel calcio moderno è molto importante".