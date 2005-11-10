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Breve storia di un sogno: Lulli dal rinnovo ad un'altra prova da MVP, e il GPS impazzisce

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Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 08:25Serie A
28.10.2026 08:25Serie A
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Il laterale della Roma sta vivendo un inizio di stagione impossibile da immaginare
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una settimana da sogno quella di Emanuele Lulli. Lunedì la firma sul rinnovo quinquennale, ieri il gol e l'assist per Pisilli all'Olimpico: tutto nel giro di quarantotto ore. Un ragazzo di 19 anni che in estate forse i più ottimisti avrebbero visto in prestito ad una squadra di Serie B, è arrivato invece alla sua settima presenza con la Roma dei grandi, con in tasca un freschissimo contratto da mezzo milione a stagione (a salire).

I dati fuori scala del GPS

I dati fuori scala del gps in allenamento raccontano solo una parte della storia: uscire dal recinto dorato Primavera e dimostrare questo carisma in un campionato selettivo come la Serie A non è da tutti, ma è sicuramente da Lulli, un'altra delle scommesse vinte da Gasperini nella sua carriera di scopritore di talenti e la lista è davvero lunga. Gollini, in una storia Instagram, l'ha definito "giovane leone" e la definizione sembra proprio ideale.

"È un sogno e l'importante è rimanere coi piedi per terra"

L'esterno della Roma Emanuele Lulli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match vinto per 4-2 contro il Cagliari valido per la 9^ giornata di Serie A. "Sono molto contento, è un sogno e l'importante è rimanere coi piedi per terra. Sento la fiducia di tutti e questo è il modo ideale per migliorare".

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