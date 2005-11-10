Carnesecchi ferma un Monza volenteroso e salva un'Atalanta piatta: 0-0 al Brianteo al 45'

Decisamente più Monza che Atalanta nel primo tempo del match del Brianteo, iniziato alle ore 15.00 e valido per l'11^ giornata di Serie A. Per affrontare la squadra che lo ha esonerato un anno esatto fa, Juric si schiera col 3-5-2 con Varela e Robinson come riferimenti offensivi. A centrocampo chance dal 1' per Mout, che gioca insieme a Colombo e Akinsanmiro con Touré e Mangas sulle fasce. Sarri risponde con il 4-2-3-1, con Krstovic assistito da Elmas, De Ketelaere e Zalewski. Pasalic forma con Ederson il duo in mediana.

La partita

Ci si aspetta un'Atalanta più viva rispetto alle ultime uscite e invece è il Monza a fare la partita. Brianzoli più volte vicini al vantaggio e bergamaschi salvati da un Carnesecchi in versione saracinesca. Il portiere nerazzurro è infatti decisivo due volte su Varela, una su Kouadio e una su Robinson. La Dea, dal canto suo, si fa vedere in avanti solo in una circostanza con De Ketelaere che però non trova la porta. Lo 0-0 di fine primo tempo è un'affare per la squadra di Sarri, mentre ai padroni di casa resta più di un rimpianto per quanto prodotto e non concretizzato.

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