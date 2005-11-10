Cinquantacinque milioni di euro per una riserva, almeno nelle intenzioni estive di Luis Enrique. Gli infortuni di Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué possono cambiare la prima stagione al Paris Saint-Germain di Mika Godts, attaccante belga classe 2005 che questa sera potrebbe anche non partire dal primo minuto nella sfida di Champions League con la Roma, ma avrà comunque più spazio. Arrivato dall'Ajax per rimpiazzare numericamente Bradley Barcola, Godts ha finora collezionato appena tre presenze da titolare in Ligue 1, con due gol all'attivo. Il tecnico spagnolo ha l'imbarazzo della scelta lì davanti, a partire da Ferran Torres, ma il belga è quello che per caratteristiche più si avvicina ai due infortunati: destro di piede, predilige partire da sinistra e ha nel dribbling la sua qualità migliore.

In estate lo voleva la Roma

Reduce da una stagione da 17 gol e 15 assist in 44 partite con la maglia dei Lanciari, premiato come miglior giovane dell'Eredivisie, Godts era finito anche nel mirino di Tony D'Amico. A metà luglio il ds giallorosso aveva individuato nel belga una delle principali alternative a Crysencio Summerville, per il quale non si riusciva a trovare un accordo con il West Ham. Le richieste del club di Amsterdam, nell'ordine dei 60 milioni di euro, avevano però scoraggiato la Roma, che non è riuscita ad accontentare Gian Piero Gasperini nella ricerca di un attaccante con quelle caratteristiche e in inverno tornerà sul mercato.

Ha già fatto male all'Italia. In attesa di capire se riuscirà a imporsi anche a Parigi - o se magari tornerà a essere nei pensieri della Roma -, Godts ha nel frattempo conquistato spazio nella nazionale belga, con cui ha esordito a marzo. Il 25 settembre è stato proprio lui, dopo venti minuti di gioco, a sbloccare la partita dell'Olimpico, poi vinta per 2-0 dai Diavoli Rossi, nella prima uscita del nuovo corso di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Due mesi dopo, sulla sua strada c'è un'altra squadra italiana: Luis Enrique ha escluso ieri la possibilità di intervenire sul mercato di gennaio per sostituire i due infortunati. Da qui a primavera ci sarà parecchio spazio per capire se il PSG abbia fatto bene a investire così tanto su un ragazzo dal talento innegabile.