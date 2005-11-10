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Vicenza, quattro sconfitte nelle ultime cinque: Gallo torna fortemente a rischio esoneroTMW
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 11:10Serie B
autore Daniel Uccellieri
25.11.2026 11:10Serie B
Dopo il ko con la Carrarese, la panchina del tecnico torna a traballare: il Lane è penultimo e non vince dal 23 ottobre.
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Continua il momento complicato del Vicenza, sconfitto ieri in casa dalla Carrerese con la squadra fischiata e contestata dai tifosi al triplice fischio. Il Lane è penultimo in classifica con 10 punti conquistati nelle primi 13 giornate di campionato, la vittoria manca dal 23 ottobre: nelle ultime 5 gare sono arrivate 4 sconfitte e un pareggio.
Numeri che avevano già portato la società a mettere sotto esame il tecnico Fabio Gallo e oggi, come raccolto da TMW, la sua panchina è tornata ad essere traballante. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il tecnico del Vicenza.
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