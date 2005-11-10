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Foggia, altro scossone societario: esonerato anche il direttore sportivo Alex CasellaUfficiale
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 11:03Serie C
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25.11.2026 11:03Serie C
Dopo l'addio di mister Auteri, il club rossonero solleva dall'incarico anche il direttore sportivo Alex Casella.
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Continua il momento complicato per il Foggia. Dopo aver salutato mister Auteri, il club ha comunicato anche l'esonero del direttore sportivo Alex Casella. Di seguito la nota ufficiale del Foggia:
"Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver sollevato il direttore sportivo Alex Casella dal proprio incarico.
La Società ringrazia il direttore per il lavoro svolto fino a questo momento".
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