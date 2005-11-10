Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 9 giornate: aggancio al comando della classifica

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Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 9 giornate: aggancio al comando della classificaFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 21:53Serie A
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30.10.2026 21:53Serie A
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Aggancio al comando della classifica dei migliori attaccanti, con Giorgi Kvernadze che riprende Gustavo Varela. Il georgiano ha guadagnato tre posizioni. Sale anche Raimondo, mentre Marcus Thuram scende dal secondo al quinto posto. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 7.00 (9)
2. Gustavo Varela (Monza) 7.00 (8)
3. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)
4. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.89 (9)
5. Marcus Thuram (Inter) 6.88 (8)
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