Ribery applaude Kane: "Umiltà, lavoro e spirito di squadra. Pallone d'Oro meritato"

L'incoronazione di Harry Kane è ovviamente l'argomento del giorno. Dopo la conquista del Pallone d'Oro 2026, all'attaccante del Bayern Monaco sono arrivati i complimenti di Franck Ribery, ex leggenda del club bavarese e protagonista di una delle più discusse edizioni del premio, nel 2013.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il francese ha voluto rendere omaggio al bomber inglese: "Congratulazioni Harry Kane. La tua umiltà, il tuo duro lavoro e la tua dedizione alla squadra hanno finalmente dato i loro frutti. È la dimostrazione che il talento, unito alla determinazione e allo spirito di squadra, viene sempre premiato. Rispetto!".

Parole significative, soprattutto considerando il passato di Ribery con il Pallone d'Oro. L'ex esterno offensivo del Bayern, terzo nell'edizione 2013 e ancora oggi amareggiato per quel riconoscimento sfuggito dopo il Triplete conquistato con i bavaresi, ha scelto di mettere da parte ogni polemica per celebrare il successo di Kane. L'attaccante inglese ha conquistato il suo primo Pallone d'Oro dopo una stagione straordinaria, chiusa con 73 reti complessive, la vittoria della Bundesliga con il Bayern Monaco e il terzo posto conquistato con l'Inghilterra al Mondiale.