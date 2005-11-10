Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Ribery applaude Kane: "Umiltà, lavoro e spirito di squadra. Pallone d'Oro meritato"

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 13:43Calcio estero
27.10.2026 13:43Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca

L'incoronazione di Harry Kane è ovviamente l'argomento del giorno. Dopo la conquista del Pallone d'Oro 2026, all'attaccante del Bayern Monaco sono arrivati i complimenti di Franck Ribery, ex leggenda del club bavarese e protagonista di una delle più discusse edizioni del premio, nel 2013.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il francese ha voluto rendere omaggio al bomber inglese: "Congratulazioni Harry Kane. La tua umiltà, il tuo duro lavoro e la tua dedizione alla squadra hanno finalmente dato i loro frutti. È la dimostrazione che il talento, unito alla determinazione e allo spirito di squadra, viene sempre premiato. Rispetto!".

Parole significative, soprattutto considerando il passato di Ribery con il Pallone d'Oro. L'ex esterno offensivo del Bayern, terzo nell'edizione 2013 e ancora oggi amareggiato per quel riconoscimento sfuggito dopo il Triplete conquistato con i bavaresi, ha scelto di mettere da parte ogni polemica per celebrare il successo di Kane. L'attaccante inglese ha conquistato il suo primo Pallone d'Oro dopo una stagione straordinaria, chiusa con 73 reti complessive, la vittoria della Bundesliga con il Bayern Monaco e il terzo posto conquistato con l'Inghilterra al Mondiale.

Articoli correlati

Immagine news 1
Harry Kane è in scadenza al 2027. Non ha l'accordo per il rinnovo con il Bayern Monaco
Immagine news 2
Nel 2026 è secondo solo a Kane: ecco il dato che spiega cos'è Malen per la Roma
Immagine news 3
La famiglia di Yamal non ci sta: "Se ami il calcio guardi lui. A Kane restano 3 giorni..."

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
14:50 Calcio estero
PSG, scelto l'erede di Kvaratskhelia: accordo vicino con il Chelsea per Estevao
Immagine news 2
14:02 Calcio estero
Il Liverpool pesca in Brasile per l'area scout: tesserato l'ucraino Fedchenkov
Immagine news 3
13:43 Calcio estero
Ribery applaude Kane: "Umiltà, lavoro e spirito di squadra. Pallone d'Oro meritato"
Immagine news 4
13:39 Calcio estero
Messi Cup, tutti i risultati della seconda giornata: Inter U16 sconfitta 4-0 dal Chelsea
Immagine news 5
13:31 Calcio estero
In Cina Mbappè è stato cancellato dalla lista del Pallone d'Oro: "Questa persona non esiste"
Immagine news 6
13:28 Calcio estero
Manchester United, Carrick confermato: il club crede che possa risalire la china
Immagine news 7
13:17 Calcio estero
Maresca vuole più giocatori del City in lizza per il Pallone d'Oro nel 2027
Immagine news 8
13:12 Calcio estero
LaLiga si scusa con la Cina dopo le parole di Mbappè su Mao: "Adotteremo tutte le misure"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
C'è una grande lezione che arriva dal nuovo Pallone d'Oro Harry Kane! Mbappé segua l'esempio dell'inglese, PSG troppo nelle retrovie. Paradosso Yamal: terzo per colpa del Mondiale
Primo piano
Immagine top news n.0 Allegri annuncia: "Rinuncio al ricorso, magari invece di 2 giornate ne prenderei 4..."
Immagine top news n.1 Joao Mario non ha più un posto alla Fiorentina. A gennaio può tornare alla Juventus
Immagine top news n.2 Harry Kane è in scadenza al 2027. Non ha l'accordo per il rinnovo con il Bayern Monaco
Immagine top news n.3 Marcus Thuram rinnova? Scadenza 2028, oggi non valuta la riduzione dell'ingaggio
Immagine top news n.4 Serse Cosmi, una vita in guerra: dal tormentone della Gialappa’s all'esonero con la Salernitana
Immagine top news n.5 Wiafe rivelazione nel Genoa di De Rossi: ci pensano Juve, Roma e... Nazionale italiana
Immagine top news n.6 E se avesse ragione Fabiani? Questa Lazio vale molto più di quanto è stata pagata
Immagine top news n.7 Gittens e Leweling nel mirino della Roma. Chi sono i due esterni che vuole Gasperini
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.2 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.3 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.4 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il Milan di Amorim 3° ma con chance Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 FIGC e la possibile candidatura di Adriano Galliani vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Valentini: "Elezioni FIGC, Lega Serie A spaccata ma tutto è nelle sue mani"
Serie A
Immagine box news Serie A Rivelazione Balerdi, il primo allenatore: "Non voleva fare il difensore. Ora tifo un po' Roma"
Immagine box news Serie A Pallone d'Oro, Paolo Condò ha svelato i suoi voti: "Ecco perché ho puntato su Mbappé"
Immagine box news Serie A FIGC: riunione tra i club di Serie A interlocutoria, non c'è compattezza su Galliani o Malagò
Immagine box news Serie A Atalanta, la squadra è con Sarri: il tecnico resta saldo al timone nonostante i fischi
Immagine box news Serie A Arbitri e Var, Beccantini: "La tecnologia si inchina ancora all'occhio umano"
Immagine box news Serie A Udinese, Zarraga: "Possiamo fare molti passi in avanti. Se restiamo uniti possiamo farcela"
Serie B
Immagine box news Serie B Zanetti, il rimpianto: "Ho sbagliato la gestione del mercato invernale con l'Hellas, e mi son abbattuto"
Immagine box news Serie B Il Pisa il "nuovo Como"? L'ex Lucchesi: "Potrebbe. Con Comolli c'è volontà di ulteriore crescita"
Immagine box news Serie B E se il Mantova portasse bene ai colori biancocelesti? Dopo il ko, l'Entella spera di emulare la Lazio
Immagine box news Serie B Serie B, il programma della 9ª giornata: occhi su Pisa-Palermo. Sampdoria ad Ascoli
Immagine box news Serie B Serie B, Padova-Sudtirol: scontro diretto nel primo infrasettimanale stagionale
Immagine box news Serie B Serie B, Mantova-Cremonese: derby che rappresenta il classico testacoda
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: tanto caos in atto, e a Salerno salta Cosmi
Immagine box news Serie C Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata adesso: la Salernitana ha esonerato Cosmi
Immagine box news Serie C Zauli: "Il Perugia potrà dare fastidio alle big. Crotone? Manca la continuità di risultati"
Immagine box news Serie C Nel caos totale, Faggiano rimane alla Salernitana (per ora). Toscano il favorito per la panchina?
Immagine box news Serie C Salernitana, manca solo l'annuncio. Ma a Cosmi è stato comunicato l'esonero
Immagine box news Serie C Salernitana a lavoro per il post Cosmi: da Troise a Toscano, i nomi al vaglio di un club in confusione
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro, ancora un premio al Barcellona: Romeu è il miglior allenatore del femminile
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
27 ottobre 1999, la Fiorentina espugna Wembley. Con un missile terra-aria di Batigol
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
06:22 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano