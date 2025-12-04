Lazio-Milan, all'Olimpico spunta anche il grande ex Milinkovic-Savic. E con lui c'è Radu

Ospite speciale questa sera all'Olimpico. Come riporta il sito del Corriere della Sera, tra gli spettatori presenti allo stadio per assistere alla gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia ci sarà anche il grande ex biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo seguirà l'incontro in compagnia del suo amico ed ex compagno di squadra Stefan Radu.

Nessuna voce o possibilità di un ritorno - viene specificato - ma solo un'occasione per fare un salto nei vecchi tempi e vivere da tifoso quell'atmosfera che fino a qualche tempo fa aveva vissuto solo dal campo. Ricordiamo che Milinkovic-Savic ha di recente rinnovato il suo contratto con l'Al-Hilal fino al 2028.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.