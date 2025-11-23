Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Real Madrid, gaffe clamorosa: confonde il fratello di Diogo Jota con l'ex Milan André Silva

© foto di
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:34
Yvonne Alessandro

Per la risonanza avuta dal caso in questione sembra impossibile poter credere a quanto accaduto. Eppure durante l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Rappresentanti del Real Madrid, il club di Florentino Perez ha commesso un grave errore quando ha proiettato le immagini con cui rendeva omaggio simbolico ad alcune delle persone decedute durante l’ultimo anno.

Due di queste erano l'attaccante del Liverpool Diogo Jota e suo fratello André Silva, deceduti in un incidente stradale lo scorso luglio. Nel video mostrato dal Real Madrid ai propri soci, al posto dell’André Silva che sarebbe dovuto apparire, è comparso invece... l’Andre Silva che milita nell’Elche, squadra che il Real Madrid affronta questa sera. Nonché l'ex centravanti del Milan dal 2017 al 2018, prima della costellazione di prestiti in giro per l'Europa tra Siviglia ed Eintracht Francoforte. Salvo la cessione a titolo definitivo al club tedesco.

Il Real Madrid ha reagito rapidamente alla gaffe commessa ed ha pubblicato un comunicato in cui porgeva le proprie scuse per l'accaduto: "Il Real Madrid C. F. chiede scusa all’Elche C. F. e al suo giocatore André Silva per aver inserito, per errore, nel necrologio di un video istituzionale, la sua immagine al posto di quella di André Silva, fratello di Diogo Jota, giocatore del Liverpool. Ci rammarichiamo per l’accaduto".

