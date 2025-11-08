L'Inter aspetta la Lazio. Chivu vuole il cambio di passo e si affida a Lautaro

La vittoria sofferta contro il Kairat Almaty dovrebbe aver portato consiglio in casa Inter. Questo almeno è l’auspicio di Cristian Chivu che vuole vedere un cambio di rotta soprattutto a livello mentale. L’allenatore rumeno si è preso ogni responsabilità in merito all’approccio e alla tenuta di squadra contro i kazaki, ma i demeriti sono equamente distribuiti anche all’interno del gruppo squadra. Domani a San Siro arriva la Lazio di Maurizio Sarri, avversario di tutt’altra caratura rispetto all’ultimo match di Champions League. L’Inter cambierà diversi uomini con il ritorno dal primo minuto di diversi pezzi da novanta. Dalla difesa al centrocampo

Thuram a disposizione, ma è presto per ricomporre la ThuLa

Non è ancora tempo di riveder in campo contemporaneamente dal primo minuto Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il francese ha giocato uno scampolo di partita contro il Kairat Almaty e contro i biancocelesti potrebbe aver maggiore spazio ma non da titolare. Lautaro Martinez invece è pronto a scendere in campo dall’inizio, insieme a Bonny. Il capitano nerazzurro ha ritrovato il gol in Coppa, mentre il sigillo in campionato manca dal match contro la Cremonese. L'attaccante di Bahia Blanca sente il peso della responsabilità e vuole rispondere. Dietro invece ci saranno Akanji e Bastoni, in regia tornerà Calhanoglu

Dalla Lazio al derby, passando per la sosta nazionali

Questa per l’Inter è una fase calda della stagione. La squadra di Chivu pensa alla Lazio ma all’orizzonte c’è anche il derby con il Milan. In mezzo, la sosta, con tanti nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali. La Champions League poi vivrà il suo rush finale e manca poco alla prima delle ultime quattro sfide della league phase, contro l’Atletico Madrid. Non c’è un’agenda delle priorità. Chivu non ha mai voluto fare distinzioni. Tanto, tantissimo, dipenderà dalla condizione atletica e da rotazioni più che accurate. Sul filo dei dettagli.