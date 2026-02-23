L'Inter domani cerca l'impresa contro il Bodo/Glimt. Ma San Siro non sarà tutto esaurito
L'Inter sfiderà domani il Bodo/Glimt a San Siro nel playoff di ritorno di Champions League, ma non lo farà con uno stadio pieno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la vendita dovrebbe fermarsi a 65mila, a meno di impennate finali. Restano infatti da piazzare negli ultimi giorni poco più di 10mila biglietti per la partita che rappresenta un crocevia importantissimo per l'Europa. Andare fuori adesso sarebbe una mazzata importante per chi ambisce a conquistare il trofeo dalle grandi orecchie.
Il risultato dell'andata, ovvero il 3-1 in favore dei norvegesi, è stato fortemente influenzato dal freddo, ma soprattutto dal campo in sintetico. La risposta da parte della squadra allenata da Cristian Chivu è stata importante e forte, con un netto 2-0 in casa del Lecce che ha spedito il Milan a -10. A questo punto le energie possono davvero essere concentrate nella notte di domani per la rimonta.
