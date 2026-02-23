In Spagna sganciano la bomba: Simeone ha un accordo con l'Inter per la prossima stagione
Dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione destinata a far discutere. Secondo quanto riferito da El Chiringuito de Jugones, il futuro di Diego Simeone potrebbe essere lontano dall’Atletico Madrid al termine della stagione. Dopo quindici anni alla guida dei Colchoneros, il tecnico argentino sarebbe pronto a chiudere un ciclo storico per iniziarne uno nuovo in Serie A.
L’ipotesi più clamorosa porta all’Inter. Sempre dalla Spagna parlano addirittura di un preaccordo già impostato tra le parti, uno scenario che avrebbe del sorprendente considerando l’andamento dei nerazzurri in campionato.
La notizia stupisce anche per il rendimento della squadra guidata da Cristian Chivu. Con l’ultima vittoria sul campo del Lecce e il contemporaneo passo falso del Milan contro il Parma, l’Inter ha allungato fino a dieci punti di vantaggio sui rossoneri, ipotecando di fatto il ventunesimo scudetto della sua storia. Se confermata, la scelta di Simeone aprirebbe interrogativi importanti sul futuro della panchina nerazzurra, anche se per ora si tratta di voci.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.