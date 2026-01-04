L'Inter ospita il Bologna per riprendersi la vetta. Chivu riparte dalla ThuLa?

Rivincita e caccia al primato. Poco più di due settimane dopo l'eliminazione ai rigori in Supercoppa a Riad, l'Inter di Chivu ritrova il Bologna davanti al proprio pubblico per riprendersi la vetta solitaria della classifica e dare continuità dopo la vittoria pesante in trasferta contro l’Atalanta. Si sfidano le due squadre che hanno subito il minor numero di tiri in questa Serie A: 144 l'Inter, 163 il Bologna. “L'ambizione non deve mai mancare se vuoi essere competitivo”, ha detto Chivu nella conferenza stampa di vigilia, soffermandosi anche sull’idea di calcio che la squadra vuole continuare a proporre per fare strada. “Quando fai accerchiamento con 10 giocatori sotto la linea della palla, diventa tutto più complicato. Il fatto di prenderci qualche rischio in più è dovuto al voler giocare più in verticale, attaccando una linea difensiva non organizzata”. Aggressione e intensità, come richiede il nuovo calcio che avanza. Lo stesso praticato con successo da Vincenzo Italiano alla guida dei rossoblu. La lotta tricolore si gioca tra campo e microfoni, anche se per l’allenatore rumeno alcune frecciate incidono “solo a livello mediatico”.

Com’è noto il gennaio dell’Inter sarà intenso con un turbinio di partite tra Serie A e Champions League. Chivu non vuole fare calcoli e aspettando eventuali sussulti dal mercato di gennaio dovrà necessariamente affidarsi alle rotazioni per trarre il massimo. Questa sera davanti è sicuro del posto Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A rinvigorito dopo il sigillo pesante segnato a Bergamo. Accanto all’argentino dovrebbe esserci Thuram anche se l’ingresso a partita in corso contro l’Atalanta di Pio Esposito potrebbe convincere l’allenatore rumeno a concedergli una chance dal primo minuto. Qualche dubbio in più in mezzo con il ballottaggio tra Mkhitaryan e Zielinski, sugli esterni Luis Henrique e Dimarco.

Dietro Acerbi è favorito per giocare centrale dal primo minuto, con Akanji e Bastoni completare il reparto. Bisseck però scalpita per una maglia da titolare. “Guardo sempre la realtà dei fatti, quello che ho a disposizione. Amo il gruppo, i giocatori”. Chivu non lascia spazio a nessuna chiacchiera di mercato, non esponendosi nemmeno sulle voci circolate in merito ad un ritorno di Joao Cancelo a Milano. Un ritorno che stuzzica il palato dei tifosi nerazzurri. Ma la priorità di Chivu oggi è solo il campo, visto che l’ostacolo rossoblu è tutt’altro che semplice.