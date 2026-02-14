L’Inter vale 100 milioni in più, ma la rosa della Juve è costata il 56% in più. Sorpasso nel monte ingaggi

Inter-Juventus ad alta quota, anche se, vista la distanza in classifica, è difficile parlare di scontro scudetto. Il big match di questa sera metterà di fronte due squadre storicamente abituate a vincere, ma oggi Cristian Chivu può contare su una rosa più competitiva rispetto a quella di Luciano Spalletti. È così, numeri alla mano, ma vale anche per il rispettivo valore di mercato?

Inter, 100 milioni in più. Il primo dato è relativo alla differenza nel valore stimato delle due rose in sede di calciomercato. Secondo i dati Transfermarkt, il parco giocatori dell’Inter ha una valutazione complessiva di 666 milioni di euro: la Juventus si ferma a 560. Sono oltre cento milioni di differenza.

Medio e massimo. La differenza collettiva si riflette anche nella valutazione media dei giocatori delle due squadre. L’Inter viaggia su un valore di mercato medio di quasi 28 milioni di euro, con picchi di 54 (sempre valore medio del reparto) per quanto riguarda gli attaccanti. La Juventus si ferma a poco più di 22, per esempio con un valore medio degli attaccanti da 30 milioni. Più ridotta la distanza tra i due giocatori di maggior valore: Lautaro Martinez (85 milioni di euro) supera Kenan Yildiz (75) ma non di molto. E probabilmente, uscendo dalle stime ed entrando nella realtà del calciomercato, il turco potrebbe anche avere una valutazione superiore.

Monte ingaggi. Inter-Juventus è la sfida tra la prima e la seconda di Serie A, da questo punto di vista. I nerazzurri negli anni hanno operato il sorpasso: a oggi, gli stipendi complessivi della rosa di Chivu arrivano a un lordo di circa 135 milioni di euro. Più in basso la formazione bianconera, che si ferma a poco meno di 125 milioni (124,7 per la precisione). Il calciatore più pagato gioca però a Torino: è Dusan Vlahovic, con il suo improbabile stipendio da 12 milioni a stagione (in questo caso al netto). Lautaro ci si può avvicinare, ma soltanto con i bonus: l’argentino parte da una base fissa attorno ai 9.

Ma quanto sono costate queste squadre? È un calcolo molto diverso, perché negli anni l’Inter ha lavorato spesso a zero, o comunque con budget molto limitato. Mentre la Juventus ha fatto investimenti importanti, non sempre ripagati sul campo, e forse è questo il tema principale della storia recente bianconera. Quei cento milioni di differenza nella valutazione non sono per niente rispecchiati da quanto le due società abbiano investito per costruire le rispettive rose: l’Inter è infatti costata nel complesso 297 milioni di euro, con Barella (45) come calciatore di maggior valore. Per assemblare la Juve, invece, da Torino sono partiti ben 464 milioni di euro. Vlahovic doppia Barella (85 milioni circa), ma anche l’oggetto misterioso Koopmeiners (58) supera il centrocampista sardo.