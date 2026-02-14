Milan, Allegri: "Nel primo tempo dovevamo riempire di più l'area. Leao e Pulisic entrati bene"

Al termine del match vinto per 2-1 contro il Pisa, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Dovevamo riempire è più l'area nel primo tempo - sottolinea Milannews.it -. Loftus-Cheek, con le sue qualità fisiche e tecniche, ha fatto un bel gol su un ottimo cross di Athekame. Nella ripresa sembravamo in controllo".

Modric?

"Nei grandi giocatori, oltre all'aspetto tecnico, c'è una questione anche di carattere, di volersi prendere le partite e raggiungere gli obiettivi. Comunque tutta la squadra ha fatto una buona partita, non era semplice dopo dieci giorni senza partite".

Leao e Pulisic?

"Devono ritrovare una buona condizione, ma sono entrati bene".

Stasera c'è Inter-Juve.

"Abbiamo fatto tre punti in più, ma ne mancano ancora tanti per arrivare tra le prime quattro. E' una vittoria importante".

La gara contro il Como?

"Contro il Pisa è uscito il carattere, ma dobbiamo migliorare la prestazione, lo sanno bene anche i ragazzi".