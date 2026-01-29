Apre La Repubblica: "Inter, Juve e Atalanta avanti in Champions, eliminato il Napoli"
"Inter, Juve e Atalanta avanti in Champions, eliminato il Napoli": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su La Repubblica. Chiusa la League Phase della Champions League, tre italiane su quattro vanno avanti nella manifestazione anche se nessuna delle tre ha conquistato l'accesso diretto agli ottavi di finale.
L'Inter, reduce da 3 ko consecutivi, vince a Dortmund e per qualche minuti spera ma alla fine deve accontentarsi dei playoff. Noioso 0-0 tra il Monaco e una Juventus imbottita di riserve, mentre cade addirittura l'Atalanta in Belgio per 1-0 contro l'Union SG. Finisce l'avventura europea del Napoli, che perde per 2-3 al Maradona contro il Chelsea.
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
