Roma, ottavi a un passo: in Grecia per evitare i playoff tra Napoli e Juventus

La Roma vola in Grecia per sfidare il Panathinaikos con un obiettivo chiaro: accedere agli ottavi di finale senza passare per il turno playoff. La situazione in classifica sorride ai giallorossi che, dopo gli scivoloni casalinghi contro Lille e Viktoria Plzen, hanno saputo risalire la china fino al sesto posto a quota 15 punti. La zona playoff, però, resta distante appena una lunghezza: ecco perché evitare la sconfitta diventa fondamentale. La vittoria rappresenterebbe lo scenario ideale; in caso di pareggio, invece, sarà necessario attendere i risultati delle dirette concorrenti e i relativi incastri.

Non ipotecare il biglietto per gli ottavi sarebbe dunque un vero peccato. Evitare i playoff significherebbe risparmiarsi due ulteriori gare in una fase particolarmente delicata della stagione: il doppio impegno europeo è infatti in programma il 19 e il 26 febbraio, a ridosso delle sfide contro Napoli e Juventus, con in mezzo anche l’appuntamento con la Cremonese. Un incastro di impegni che rende la qualificazione diretta non solo auspicabile, ma strategicamente fondamentale.

La possibilità di disputare i playoff, tuttavia, non sembra preoccupare Gian Piero Gasperini. In conferenza stampa alla vigilia, il tecnico di Grugliasco ha chiarito: “Cercheremo di fare risultato, ma non è una gara da vincere assolutamente a ogni costo. Non mi preoccupa dover eventualmente giocare un turno in più: siamo cresciuti giocando e la quantità di partite disputate ci ha permesso di crescere qualitativamente. Non ritengo un problema enorme l’eventuale turno da affrontare”. Saranno ottavi di finale o playoff: tutto, ancora una volta, dipenderà soltanto dalla Roma.