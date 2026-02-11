Bayern Monaco, colloqui in corso per il rinnovo di Harry Kane: filtra ottimismo

Sono in corso contatti tra il Bayern Monaco e Harry Kane per discutere un possibile rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germany, il dialogo tra le parti è positivo e caratterizzato da grande serenità reciproca.

Il club bavarese si mostra tranquillo sulla situazione, forte anche delle dichiarazioni rilasciate in più occasioni dall’attaccante inglese, che ha sempre sottolineato di trovarsi molto bene a Monaco di Baviera dal punto di vista sportivo. I numeri, del resto, parlano chiaro: Kane ha messo a segno 38 gol in 33 partite stagionali, confermandosi riferimento assoluto dell’attacco.

Non solo il campo. Il centravanti è soddisfatto anche della vita privata in Germania, dove lui e la sua famiglia si sono ambientati perfettamente. Un aspetto che contribuisce all’ottimismo dell’ambiente Bayern, convinto che il rinnovo possa arrivare.

Non è attesa una decisione imminente: l’intesa potrebbe essere definita nei prossimi mesi, probabilmente al termine della stagione. A Monaco prevale la calma: il club conosce l’importanza di Kane nel progetto tecnico, ma è altrettanto consapevole della volontà del giocatore di proseguire la sua esperienza in Baviera.