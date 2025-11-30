Colpo dell'Udinese a Parma che vince per 2-0. Il Messaggero Veneto: "Zaniolo ancora in gol"

Rialza subito la testa l’Udinese. Dopo la netta sconfitta patita una settimana fa contro il Bologna per 0-3, la formazione allenata da Kosta Runjaic - espulso nel finale e che salterà la gara contro il Genoa in programma tra una settimana - si impone per 2-0 al Tardini contro il Parma.

A brillare è ancora una volta la stella di Nicolò Zaniolo, che sblocca la gara trovando il quarto gol del suo campionato, il quanto in stagione contando quello segnato anche in Coppa Italia al Palermo. La rete del raddoppio porta invece la firma di Keinan Davis direttamente da calcio di rigore.

Nel post gara Runjaic ha analizzato così la vittoria: “ono molto felice per Zaniolo perché sta lavorando molto. Sapeva che aveva bisogno di tempo per tornare al suo livello. È il momento di migliorare ancora e di raggiungere il suo massimo livello. È focalizzato e pieno di energie durante la settimana. È bello lavorare con lui e sono contento che sia con noi. Era molto felice dopo il gol, non era felice dopo l'ultima gara col Bologna, Ha messo l'impatto che voleva. Il bello è che è completamente conscio del suo livello e delle sue prestazioni. Continuiamo a lavorare, abbiamo bisogno di lui, ha segnato un gol importante e anche bello, non facile".