La Fiorentina chiede scusa ma il Franchi la sommerge di fischi. Pioli rientra prima in spogliatoio
Fischi assordanti all'indirizzo della squadra radunatasi al 90' sotto la Curva Fiesole in seguito all’ennesima delusione casalinga per la Fiorentina, sconfitta dal Lecce in un clima sempre più teso. I tifosi viola hanno manifestato apertamente la loro rabbia per una prestazione terribile, l'ennesima in un campionato che la vede ancora a secco di successi.
Stefano Pioli non ha seguito il resto della squadra, preferendo rientrare negli spogliatoi prima del resto del gruppo. Un segnale, l'ennesimo, che sembra confermare quanto ormai sia agli sgoccioli la sua avventura a Firenze.
