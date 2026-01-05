La Fiorentina vuole un altro rinforzo in attacco: l'ultima idea è Ngonge

La Fiorentina adesso è attentissima sul mercato. La vittoria contro la Cremonese ha ridato un po' di entusiasmo all'ambiente, con l'Artemio Franchi che ha ripreso a cantare al termine della partita per celebrare l'1-0 dei viola sui grigiorossi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i dirigenti gigliati hanno messo nel mirino Cyril Ngonge, attualmente in forza al Torino, ma in prestito dal Napoli.

Con l'arrivo di Petrachi anche in casa granata è in atto una rivoluzione e non è da escludere che il belga possa partire. Il suo nome è tra quello dei calciatori sacrificabili, con Baroni che nelle scorse settimane ha ribadito più volte che da lui si aspetterebbe più concretezza e più continuità all'interno delle gare, visto che le sue qualità tecniche non sono mai state messe in discussione.

Ngonge, che ha vinto uno Scudetto con il Napoli, vanta 46 presenze e 11 gol con il Groningen, 36 gettoni e 11 reti con l'Hellas Verona, 35 incontri e 3 centri con il Napoli, 21 partite e 5 gol con il Waalwijk, 18 apparizioni e una rete con il Torino, 5 sfide con il Club Brugge, 22 match e 7 centri con il PSV Under 21 e una gara con il Groningen Under 21. Inoltre è sceso in campo 5 volte con il Belgio Under 15, 2 con l'Under 16, 5 con l'Under 17, 2 con l'Under 18, 6 con l'Under 19, con cui ha segnato un gol, e soprattutto una con la Nazionale maggiore.