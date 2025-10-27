La Juve deve ripartire da Tudor? Locatelli: "Non so quale sia il problema, giusto fare domande"

Tudor è la persona giusta con cui ripartire? Quando è stata posta questa domanda in conferenza stampa al capitano della Juventus, Manuel Locatelli, il centrocampista ha risposto così, senza esitare: "Io non so quale sia il problema, è giusto fare le domande. Non è una cosa tattica, è più una cosa mentale. Siamo troppo frenetici, dobbiamo essere più lucidi e freddi. Andiamo in svantaggio subito, questo porta nervosismo e queste sono le cose da analizzare. Cerchiamo di preparare le partite al meglio, ora bisogna reagire".

Si aspettava questa prestazione dopo il ko per 1-0 a Madrid contro il Real?

"Sinceramente no. Stiamo vivendo una situazione difficile e sarebbe ipocrita non ammetterlo, la squadra sta lavorando bene in settimana ma non riusciamo a trovare la chiave per fare meglio. Dobbiamo trovare la chiave".

Che sensazione provate quando sentite dire dall'esterno che questa non è la vera Juventus a cui tutti sono abituati?

"Innanzitutto noi dobbiamo proteggerci dalle cose che vengono dette fuori. La realtà è solo il campo verde, il resto sono tutte chiacchiere. Sicuramente i risultati non sono stati all'altezza di questo club. È sempre bello quando parlano bene di te, mai quando parlano male".

