Pogba, ritorno in Champions rimandato. David Luiz vicino a un record di Pepe
Ritorno in Champions League rimandato per l'ex Juventus Paul Pogba: nella sfida terminata 2-2 contro il Pafos con il Monaco il francese si è scaldato a lungo nel secondo tempo, rimanendo però fuori per 90 minuti. Nell'ultima gara giocata contro il Rennes in campionato il centrocampista era tornato in campo 811 giorni dopo. Oggi sarebbe potuto tornare sul massimo trofeo continentale per club, ma dovrà pazientare.
Nella stessa sfida è invece andato a segno l'ex Chelsea David Luiz, rilanciatosi al Pafos: una rete che gli mancava da un Chelsea-Roma 3-3 del 18 ottobre 2017. A 38 anni e 218 giorni, David Luiz è diventato il secondo giocatore più anziano ad aver segnato un gol in Champions League, dietro solo a Pepe nella partita Porto-Shakhtar Donetsk del dicembre 2023 (40 anni e 290 giorni).
I finali delle sfide delle 18.45 in Champions League
Pafos-Monaco 2-2
5' Minamino (M), 18' David Luiz (P), 26' Balogun (M), 88' Sunijc (P)
Copenhagen-Kairat 3-2
26' Dadason (C), 59' rig. Larsson (C), 73' Robert (C), 81' Satpaev (K), 90' Baybek (K)
I risultati di ieri in Champions League
Ajax - Benfica 0-2
6' Dahl, 90' Barreiro
Galatasaray - Royale Union SG 0-1
57' David
Bodo/Glimt - Juventus 2-3
27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)
Chelsea - Barcellona 3-0
27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap
Borussia Dortmund - Villarreal 4-0
45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson
Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2
23' Grimaldo, 54' Schick
Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1
6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)
Napoli - Qarabag 2-0
65 McTominay, 72' aut.Jankovic
Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0
La classifica aggiornata:
1 Bayern 12 (+11)
2 Arsenal 12 (+11)
3 Inter 12 (+10)
4 Dortmund* 10 (+6)
5 Chelsea* 10 (+6)
6 Manchester City* 10 (+5)
7 PSG 9 (+9)
8 Newcastle* 9 (+7)
9 Real Madrid 9 (+6)
10 Liverpool 9 (+5)
11 Galatasaray* 9 (+1)
12 Tottenham 8 (+5)
13 Leverkusen* 8 (-2)
14 Sporting 7 (+3)
15 Barcellona* 7 (+2)
16 Qarabag* 7 (-1)
17 Atalanta 7 (-2)
18 Napoli* 7 (-3)
19 Marsiglia* 6 (+2)
20 Atl. Madrid 6 (+1)
21 Juventus* 6 (0)
22 Monaco* 6 (-2)
23 Pafos* 6 (-3)
24 Royale Union SG* 6 (-7)
25 PSV 5 (+2)
26 Club Brugge 4 (-2)
27 Francoforte 4 (-4)
28 Ath. Bilbao* 4 (-5)
29 Copenhagen* 4 (-7)
30 Benfica* 3 (-4)
31 Slavia Praga* 3 (-6)
32 Bodo/Glimt* 2 (-4)
33 Olympiakos 2 (-7)
34 Villarreal* 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-10)
36 Ajax* 0 (-15)
*una gara in più