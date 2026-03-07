Fabregas va di fretta verso l'élite: è già a 100 punti conquistati in Serie A

Il Como va di fretta, Cesc Fabregas pure: la scalata verso élite è decisa e verticale. Fra dirigenza e società più volte nel club lariano hanno spiegato di non avere pressione nel voler alzare l'asticella e che il progetto è a lungo termine, ma il campo sta dicendo che le cose i progressi stanno arrivando in fretta.

Un dato descrive bene questo aspetto: con il successo ottenuto oggi contro il Cagliari, Cesc Fabregas ha raggiunto quota 100 punti raccolti in Serie A. Traguardo tagliato grazie ai 49 punti della passata annata ed ai 51 già raggiunti in questa, ma con ancora 10 partite da giocare ed il sogno Champions League non così impossibile.

A fine gara ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Se il Como ha i valori per essere fra le prime 4? Per il momento no, perché non ci siamo ancora e la classifica è quella che conta, però la statistica è una cosa che noi prendiamo molto in considerazione, nel senso che sappiamo che siamo dentro la strada giusta. Dopo ci sono questo tipo di partite come oggi, c’è la partita della Fiorentina in casa, che avevo già detto prima essere importantissima, ci sono le partite contro le più grandi, dove si deve competere in un’altra maniera. Oggi la squadra ancora una volta mi ha dimostrato che sta facendo dei passi in avanti".