La Lazio perde Provedel, Scamacca-show a Bergamo, 1-0 a Torino: le top news delle 22

L’infortunio alla spalla di Ivan Provedel si rivela più serio del previsto. Dopo gli esami svolti presso la clinica Villa Mafalda, la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale con interessamento del cercine glenoideo. Il portiere della Lazio sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla e dovrebbe restare fuori per circa due o tre mesi, mettendo a rischio il finale di stagione. In sua assenza, a partire dalla sfida con il Sassuolo, toccherà al giovane Edoardo Motta difendere i pali biancocelesti, arrivato nel mercato di gennaio come sostituto di Chrīstos Mandas.

Pomeriggio ricco di emozioni a Bergamo, dove Atalanta e Udinese chiudono sul 2-2 dopo una gara intensa e ricca di ribaltamenti. I friulani giocano con grande personalità per buona parte del match e passano in vantaggio al 39’ con il colpo di testa di Kristensen su calcio d’angolo battuto da Zaniolo. A inizio ripresa l’Udinese colpisce ancora con Davis, che sfrutta una mischia in area per firmare lo 0-2. La reazione della Dea arriva nel finale: Scamacca trascina i bergamaschi con una doppietta tra il 75’ e il 79’, regalando alla squadra una rimonta preziosa anche sul piano morale in vista della sfida europea contro il Bayern Monaco.

Allo Stadium, la Juventus ha appena sbloccato la gara contro il Pisa. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, i bianconeri trovano l’episodio decisivo al 54’: bella azione sulla destra avviata da Conceicao, con Yildiz che rifinisce mettendo in mezzo un cross preciso sul quale Andrea Cambiaso arriva sotto porta e di testa firma l’1-0. La squadra di Luciano Spalletti concretizza così la maggiore pressione offensiva mostrata nel corso della gara, mentre il Pisa è ora chiamato a reagire e a inseguire il risultato.