La Juventus e Adzic possono separarsi temporaneamente: 6 club di Serie A su di lui

A Vasilije Adzic è stato più volte consigliato di lasciare la Juventus, ma lui finora non ne ha mai voluto sapere perché si trova molto bene a Torino ed è convinto di poter esplodere in bianconero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però, ora potrebbe essere arrivato il momento di salutare la Vecchia Signora per cercare continuità altrove. Un passo inevitabile per la sua carriera, visto che con Spalletti non sta riuscendo a ritagliarsi lo spazio di cui necessiterebbe.

Ovviamente qualsiasi valutazione riguarda un addio in prestito: si è mosso il Pisa, che è intrigato dalla duttilità del montenegrino, ma hanno chiesto informazioni anche Genoa, Cagliari, Cremonese, Parma e Lecce. Mezzo campionato italiano in sostanza è interessato al talento classe 2006 pronto a sbocciare. Il gol all'Inter e la personalità con cui tratta il pallone è rimasta a tutti negli occhi, adesso c'è solo da trovare chi sia pronto a consegnargli una maglia da titolare che alla Juventus non vede dal 25 novembre.