La Lazio concede sei giocatori alle Nazionali: da Zaccagni a Isaksen, l'elenco completo
Dopo aver raccolto 15 punti nelle prime undici gare di campionato, anche per la Lazio arriva il momento della sosta, con i calciatori biancocelesti che stanno raggiungendo in queste ore le rispettive Nazionali in giro per il mondo. Nello specifico, si apprende dai canali ufficiali del club, sono sei i calciatori della rosa di mister Sarri che hanno ricevuto la convocazione.
Ecco l'elenco completo con i rispettivi impegni:
ALBANIA - Elseid Hysaj
Qualif. Mondiali 2026 | Andorria-Albania (13.11.2025, 20:45)
Qualif. Mondiali 2026 | Albania-Inghilterra (16.11.2025, 18:00)
DANIMARCA - Gustav Isaksen
Qualif. Mondiali 2026 | Danimarca-Bielorussia (15.11.2025, 20:45)
Qualif. Mondiali 2026 | Scozia-Danimarca (18.11.2025, 20:45)
ITALIA - Mattia Zaccagni
Qualif. Mondiali 2026 | Moldavia-Italia (13.11.2025, 20:45)
Qualif. Mondiali 2026 | Italia-Norvegia (16.11.2025, 20:45)
GRECIA - Christos Mandas
Qualif. Mondiali 2026 | Grecia-Scozia (15.11.2025, 20:45)
Qualif. Mondiali 2026 | Bielorussia-Grecia (18.11.2025, 20:45)
MONTENEGRO - Adam Marusic
Qualif. Mondiali 2026 | Gibilterra-Montenegro (14.11.2025, 20:45)
Qualif. Mondiali 2026 | Montenegro-Croazia (17.11.2025, 20:45)
SENEGAL - Boulaye Dia
Amichevole | Brasile-Senegal (in Inghilterra) (15.11.2025, 17:00)
Amichevole | Senegal-Kenya (in Turchia) (18.11.2025, 15:00)