Coppa d'Africa, le Aquile della Nigeria volano in semifinale: Osimhen e Adams piegano l'Algeria

La Nigeria si rifà dalla delusione per il mancato approdo ai prossimi Mondiali e si regala la semifinale di Coppa d’Africa dopo aver battuto ed eliminato per 2-0 l’Algeria nel quarto di finale della competizione andato in scena questo pomeriggio allo Stade de Marrakech. A decidere il match le due reti, entrambe realizzate nella ripresa, da Victor Osimhen e dall’attaccante di proprietà del Siviglia Akor Adams. Con questa vittoria le Aquile raggiungono i padroni di casa del Marocco, mentre nell’altra semifinale a sfidarsi sarà il Senegal e la vincente tra Egitto e Costa d’Avorio, match in programma questa sera.

Questo il tabellone della Coppa d’Africa

Mali - Senegal 0-1

Egitto - Costa d’Avorio (10/01 ore 20:00)

Algeria - Nigeria 0-2

Camerun - Marocco 0-2