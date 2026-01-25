Parma, Cuesta: "Credo più che mai in questi ragazzi, ci sono errori da correggere"

Una brutta battuta d'arresto per il Parma, sconfitto 4-0 a Bergamo. Peggior risultato stagionale per i ducali, dopo un ottimo inizio di 2026. Questo il commento di mister Carlos Cuesta ai microfoni di DAZN:

Una sconfitta così pesante ancora non era arrivata, qual è la sua analisi?

“E’ una sconfitta pesante, che ci lascia con rammarico e una sensazione brutta. Allo stesso modo quello che dobbiamo fare è affrontare la realtà. Dobbiamo prendere quello che abbiamo fatto peggio per migliorare. Non siamo stati solidi, non abbiamo vinto i duelli. Abbiamo lasciato molto campo aperto a loro e perso tanti duelli, però credo nei miei giocatori e so che troveremo modo di essere più forti e affrontare la partita di domenica migliorati”.

Eravate partiti bene dimostrando personalità e coraggio, quanto è il rammarico per i primi due gol arrivati da errori individuali?

“Se analizziamo i quattro gol, il primo viene da tre minuti sotto pressione, il secondo da una palla persa in costruzione. Eravamo partiti bene con un baricentro alto, creando occasioni, ma non basta. Non è tanto l’approccio, la questione è fare le cose giuste. Devi essere molto preciso in queste partite di duelli perché ti può costare tanto, rispetto a quando sei più compatto, nel secondo tempo siamo riusciti ad arrivare di più e creare più occasioni, è mancato il gol che poteva cambiare la partita. Sul terzo gol palla lunga e contrasto perso, hanno attaccato gli spazi e segnato, poi il quarto si è stirato Valenti e giocavamo in dieci. Non ci sono alibi ma errori da correggere, dobbiamo restare umili per fare bene le cose che sappiamo fare, la fase difensiva è importante e dobbiamo rimanere concentrati. Io credo più che mai in questi ragazzi. È molto pesante per noi e per i tifosi, volevamo far punti, ma va trasformato in crescita ed energia positiva”.

La prestazione c’è stata, ma sulle decisioni iniziali? Ci sono stati dei problemi fisici o volontà di cambiare qualcosa?

“Si, come ho detto ieri abbiamo avuto piccoli problemi fisici durante la settimana che hanno influenzato le scelte”.