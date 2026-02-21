Roma, dopo Mancini ecco Cristante: il centrocampista pronto al rinnovo fino al 2029
Prima le 350 presenze in giallorosso, poi il rinnovo. Bryan Cristante è pronto a legarsi ancora di più alla Roma. Un segnale importante da parte della società che dimostra di voler trattenere i propri giocatori simbolo per dare continuità al progetto e allo stesso tempo anche un segnale di identità. Il centrocampista, dopo Mancini, sarà il secondo che il club capitolino andrà a blindare per le prossime stagioni.
Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, a breve dovrebbe essere messo tutto nero su bianco. Il giocatore andrà in scadenza nel 2027 ma il club giallorosso andrà a prolungare fino al 2029 con un'opzione per un'ulteriore stagione.
