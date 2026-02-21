Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, dopo Mancini ecco Cristante: il centrocampista pronto al rinnovo fino al 2029

Roma, dopo Mancini ecco Cristante: il centrocampista pronto al rinnovo fino al 2029TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 11:08Serie A
Andrea Piras

Prima le 350 presenze in giallorosso, poi il rinnovo. Bryan Cristante è pronto a legarsi ancora di più alla Roma. Un segnale importante da parte della società che dimostra di voler trattenere i propri giocatori simbolo per dare continuità al progetto e allo stesso tempo anche un segnale di identità. Il centrocampista, dopo Mancini, sarà il secondo che il club capitolino andrà a blindare per le prossime stagioni.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, a breve dovrebbe essere messo tutto nero su bianco. Il giocatore andrà in scadenza nel 2027 ma il club giallorosso andrà a prolungare fino al 2029 con un'opzione per un'ulteriore stagione.

Articoli correlati
Roma, Mancini e Cristante hanno detto sì al rinnovo. La firma può arrivare la prossima... Roma, Mancini e Cristante hanno detto sì al rinnovo. La firma può arrivare la prossima settimana
Roma, oltre 300 presenze per Cristante: "La vittoria in Conference è il ricordo più... Roma, oltre 300 presenze per Cristante: "La vittoria in Conference è il ricordo più bello di questi anni"
Roma, Cristante: "Per stare attaccati al treno Champions bisogna vincere le partite"... Roma, Cristante: "Per stare attaccati al treno Champions bisogna vincere le partite"
Altre notizie Serie A
Ordine: "Sono rimasto profondamente deluso da Fabregas per due motivi" Ordine: "Sono rimasto profondamente deluso da Fabregas per due motivi"
Tresoldi si racconta: "Dall'Italia mi sarei aspettato una chiamata. Sogno di giocare... Tresoldi si racconta: "Dall'Italia mi sarei aspettato una chiamata. Sogno di giocare nel Milan"
Roma, dopo Mancini ecco Cristante: il centrocampista pronto al rinnovo fino al 2029... Roma, dopo Mancini ecco Cristante: il centrocampista pronto al rinnovo fino al 2029
Como, oggi un esame da "grande": in casa della Juventus per tentare di andare a -1... Como, oggi un esame da "grande": in casa della Juventus per tentare di andare a -1
Juve-Como, i convocati di Spalletti: assente lo squalificato Kalulu, prima chiamata... Juve-Como, i convocati di Spalletti: assente lo squalificato Kalulu, prima chiamata per Rizzo
Sacchi sul ko della Juventus in Champions: "Spalletti ha visto 3 passi indietro?... Sacchi sul ko della Juventus in Champions: "Spalletti ha visto 3 passi indietro? È stato generoso"
Il Napoli vicino alla famiglia del piccolo Domenico: "Riposa in pace piccolo angelo"... Il Napoli vicino alla famiglia del piccolo Domenico: "Riposa in pace piccolo angelo"
La riflessione di Corvino: "Oggi troppi club si lasciano condizionare dai commenti... La riflessione di Corvino: "Oggi troppi club si lasciano condizionare dai commenti sui social"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Nkunku
3 Juventus-Como, le probabili formazioni: quanti dubbi per Spalletti, Fabregas sceglie Douvikas
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
5 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tresoldi si racconta: "Dall'Italia mi sarei aspettato una chiamata. Sogno di giocare nel Milan"
Immagine top news n.1 Celik via dalla Roma? L'agente smentisce: "Non esiste alcun accordo con altri club"
Immagine top news n.2 Como, allarme per il prossimo anno? Anche la banda di Fabregas soffre a giocare ogni 3 giorni
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 Inter senza Lautaro Martinez per un mese circa. Chivu però ritrova subito Zielinski
Immagine top news n.5 Kalulu non ci sarà col Como. La FIGC e Gravina hanno detto no ai ricorsi della Juventus
Immagine top news n.6 Altro che salvezza: il Sassuolo è 8°. Verona nel baratro, la classifica di Serie A
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo mette le ali e va ottavo. Verona, è già finita?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ordine: "Sono rimasto profondamente deluso da Fabregas per due motivi"
Immagine news Serie A n.2 Tresoldi si racconta: "Dall'Italia mi sarei aspettato una chiamata. Sogno di giocare nel Milan"
Immagine news Serie A n.3 Roma, dopo Mancini ecco Cristante: il centrocampista pronto al rinnovo fino al 2029
Immagine news Serie A n.4 Como, oggi un esame da "grande": in casa della Juventus per tentare di andare a -1
Immagine news Serie A n.5 Juve-Como, i convocati di Spalletti: assente lo squalificato Kalulu, prima chiamata per Rizzo
Immagine news Serie A n.6 Sacchi sul ko della Juventus in Champions: "Spalletti ha visto 3 passi indietro? È stato generoso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Koutsoupias: "Convinti di portarla a casa dopo il 2-2 ma questa è la strada giusta"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi dopo il 2-2 a Frosinone: "C'è del rammarico ma anche un po' più di autostima"
Immagine news Serie B n.3 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Alvini: "Pari che accettiamo. Demeriti nostri, ma anche tanti meriti dell'Empoli"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 26ª giornata: il Venezia cerca l'allungo verso la A. La guida al campionato cadetto
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Carrarese-Monza: Allo Stadio dei Marmi una sfida tra ambizioni e voglia di riscatto.
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lecco, Valente: "Il conto si fa dopo 38 giornate, noi proviamo a fare il meglio possibile"
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, Maiuri esulta: "Vittoria assolutamente meritata per i miei ragazzi"
Immagine news Serie C n.3 Sindaco Siracusa: "Massima attenzione alla situazione, ma sempre con prudenza"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Rosso non si sbilancia: "Ho una bella sensazione. C’è un bel team, un bel clima"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 28ª giornata: Cittadella all'esame Triestina. Trapani, sei ancora vivo?
Immagine news Serie C n.6 Parte da Ravenna la missione salvezza di Boscaglia, "Samb, c'è da lavorare tanto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV