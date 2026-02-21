Como, oggi un esame da "grande": in casa della Juventus per tentare di andare a -1

Che la stagione del Como sia esaltante non ci sono dubbi. La squadra di Cesc Fabregas ha dimostrato in questo periodo di saper proporre calcio con qualità ma soprattutto ha lanciato giocatori giovani e che hanno saputo trascinare la squadra fino al sesto posto in classifica. Nico Paz, piacevole conferma dopo lo scorso anno, a Baturina sono solo alcuni dei tanti talenti che fanno parte della formazione lariana che questo pomeriggio scenderà in campo all'Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti, reduce dal ko pesantissimo in Champions League a Istanbul contro il Galatasaray.

Esame da big per il Como

E il percorso dei biancoblù ha avuto una leggerissima flessione in queste ultime due partite. I pareggi esterni contro Atalanta e Milan sono comunque un bottino importante mentre lo scivolone casalingo contro la Fiorentina ha rallentato la corsa verso un piazzamento europeo. Adesso la possibilità di allungare sulla Dea, a pari punti adesso, e provare ad andare a -1 dai bianconeri che adesso sono quinti. Una sorta di esame di maturità, un esame da "grande".

Le parole di Fabregas mercoledì

Una reazione, è quello che chiedeva Fabregas prima della gara contro i rossoneri: "Si è piaciuta la squadra - ha detto nella pancia di San Siro - soprattutto dopo la prestazione contro la Fiorentina che è l'unica partita che abbiamo sbagliato. Certo, è facile motivarsi per giocare a San Siro. Ora dobbiamo trovare forza e energia per la Juventus".