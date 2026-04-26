Runjaic sulle ambizioni dell'Udinese: "In Serie A i primi 6-7 posti sono già assegnati in partenza"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato anche delle ambizioni dei suoi bianconeri nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

"Non rimpiango fondamentalmente nulla, faccio il mio lavoro e cerchiamo di trarre il massimo dal nostro lavoro. L'Europa è un tematica che non voglio escludere di principio, con una stagione super, fatta ben oltre le aspettative ci si può anche arrivare. Se analizziamo però la Serie A i primi sei-sette posti sono già assegnati in partenza, magari qualche squadra non ha avuto una buona stagione, ma vuol dire che qualche altra squadra ha fatto bene. Se andiamo a guardare le rose penso che la maggior parte delle squadre si trovino nei piazzamenti attesi, magari c'è qualche squadra che non ha rispettato del tutto le attese come il Torino, però lassù ci sono le varie Inter, Milan, Napoli. Capita di rado che una squadra con un valore più ridotto arrivi in alto, gli elementi da considerare sono tanti, ognuno poi si fa anche la sua opinione. Una squadra con i nostri valori non è semplice da vedere come settima o ottava, anche se guardiamo per esempio al Leicester, che ha vinto la Premier League dieci anni fa e quest'anno è retrocesso.

Bisogna sempre vedere come si può raggiungere l'obiettivo, abbiamo ancora delle partite da giocare, possiamo scalare posizioni in classifica ma possiamo anche perderne e ne siamo consapevoli. Vogliamo assolutamente arrivare a 50 punti, ci servono due vittorie e un pareggio e per riuscirci non possiamo permetterci risultati come quello visto con il Parma. Non voglio spingermi troppo in là e voglio pensare a queste gare, poi lascio discorsi e sogni a tifosi e stampa, io devo lavorare sulla squadra. Probabilmente avremmo potuto avere 2 o 3 punti in più, ma siamo dove siamo in base alle prestazioni fornite. Ieri c'è stato un bell'esempio, il Bayern Monaco ha giocato con il Mainz, perdeva 3-0 nel primo tempo con una squadra molto giovane, nella ripresa hanno aggiustato le cose e hanno vinto 4-3. Ci sono sempre sorprese nel mondo del calcio, ma poi c'è anche la visione e la strategia, certe cose hanno una pianificazione di 2-3 anni".

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