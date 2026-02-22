La Roma e un'occasione più unica che rara: vincere per staccare la quinta (per la prima volta)

La Roma scenderà in campo questa sera alle 20.45 contro la Cremonese all'Olimpico e avrà davanti a sé una grandissima occasione, creare il primo solco tra le prime quattro e tutte le altre. La sconfitta della Juventus di ieri contro il Como ha infatti permesso ai giallorossi di restare al quarto posto ancor prima di scendere in campo per la ventiseiesima giornata e tra poche ore potranno consolidare la posizione, l'ultima che vale l'accesso alla prossima Champions League, creando un mini solco di quattro punti.

Corsa Champions comunque aperta.

Sia chiaro, ogni discorso, e ci mancherebbe altro, resterebbe aperto, visto che mancheranno ancora 13 partite alla fine della Serie A 2025/2026, ma sotto il profilo mentale i giallorossi potrebbero avere un vantaggio non da poco, sia per adesso che per il prosieguo del campionato. Gasperini non intende fallire l'appuntamento, così come il resto della squadra, e affrontare una squadra in netta difficoltà come la Cremonese dovrebbe essere qualcosa di ancora più favorevole per i capitolini, che si affideranno ancora una volta a Malen per cercare di chiudere il discorso il prima possibile.

Guai a sottovalutare l'avversario, questo deve essere alla base del pensiero di tutta la Roma, ma oltre a questo sarà importante fare anche la voce grossa senza dare troppa fiducia a un gruppo, quello grigiorosso, in estrema difficoltà nella lotta per la salvezza,