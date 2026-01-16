La Roma può già salutare Bailey: ci pensa anche la Fiorentina

Leon Bailey può lasciare Roma dopo pochi mesi. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, sulle sue tracce c'è anche la Fiorentina, che con Fabio Paratici sta cercando di rivoluzionare in qualche modo la rosa e rilanciare le ambizioni in vista dei prossimi mesi. L'obiettivo non può che essere la salvezza, però è bene che arrivi il prima possibile, per permettere anche di programmare il futuro con maggiore serenità e meno ansia.

Bailey in carriera vanta 156 presenze e 39 gol con il Bayer Leverkusen, 144 gettoni e 22 reti con l'Aston Villa, 77 incontri e 15 centri con il Genk e 11 gare con la Roma. Inoltre è sceso in campo 39 volte, segnando 7 gol, con la Giamaica. Le sue caratteristiche sono chiare a tutti, ma allo stesso tempo anche i suoi infortuni, che lo hanno tenuto ai box per troppo tempo e hanno indotto Gasperini e la società a pensare a soluzioni alternative.

La Fiorentina invece ha già inserito Manor Solomon nel reparto avanzato e vuole un altro innesto. L'israeliano si è presentato ieri in conferenza stampa, spiegando di non voler parlare di politica, ma di calcio. E le prime partite hanno testimoniato che ha qualità e può far comodo a Vanoli. Chissà che oltre a lui non possa arrivare pure Bailey.