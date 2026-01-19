TMW La Serie A ricorda Commisso e Tosel: minuto di silenzio in apertura di assemblea

L’assemblea di Lega Calcio Serie A, in corso di svolgimento questa mattina a Milano, ha ricordato Rocco Commisso e Gianpaolo Tosel.

I presidenti e dirigenti dei club del massimo campionato hanno commemorato con un minuto di silenzio, in apertura di assemblea, il presidente viola, scomparso nella notte italiana tra venerdì e sabato all’età di 76 anni, e il magistrato, per anni giudice sportivo della Serie A, scomparso il sei gennaio a Udine a 85 anni.