La squadra più titolata e le finaliste dell'anno scorso fuori dalle prime 8 della Champions
È successo di tutto nell'ultimo turno di Champions League con verdetti imprevedibili: clamorosamente fuori dalle prime 8 le due finaliste Paris Saint-Germain e Inter, più il Real Madrid che è la squadra più titolata della Champions (14 titoli conquistati). Già agli ottavi di finale ben 5 squadre inglesi, più il Bayern, il Barcellona e lo Sporting CP.
