Questo Dimarco è esagerato. Altra perla e fascia al braccio: Chivu gli è entrato in testa

Federico Dimarco express ha completato un'altra consegna. L'esterno italiano ha deciso con una perla su punizione la vittoria prestigiosa dell'Inter sul campo del Borussia Dortmund, poi arrotondata dalla rete nel finale di Andy Diouf. In assenza di Lautaro Martinez e Nicolò Barella la fascia da capitano è finita sul suo braccio e lui ha risposto ancora una volta da leader.

I numeri di questa prima parte di stagione - e poco più - sono straordinari. Il conteggio sale a ben 6 gol e 9 assist in 29 presenze, distribuite fra campionato, Champions League e Supercoppa Italiana. Spesso, come questa sera e come nella straripante vittoria contro il Pisa, le sue reti sono di pregevole fattura. E nelle ultime due gare si può dire senza timore di smentita che l'Inter abbia vinto soprattutto grazie a lui, che ha avuto un impatto assolutamente determinante.

"Portare la fascia da capitano è un'emozione speciale" - ha detto a Sky Sport. Per poi confermare: "Ho ritrovato la serenità che mi mancava. La fiducia è la cosa principale che serve per giocare, più ne hai meglio è. Le prestazioni poi fanno tanto, più fai bene più continui a pedalare", le sue parole.

Qui entra in gioco Cristian Chivu. Che in un modo o nell'altro sembra avergli ridato la brillantezza e la fiducia di cui aveva bisogno dopo un finale di stagione davvero sottotono. Lo stesso Chivu non si è preso troppi meriti: "Se gli sono entrato in testa? Dovete chiederlo a lui. Noi siamo contenti di come è stato il suo inizio in stagione con la mentalità che ha avuto e che ha adesso. La qualità l'ha sempre avuta, oggi come oggi ci godiamo un giocatore maturo e completo".